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Студентам из Текстильщиков рассказали о движении «Волонтеры Победы
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Студентам из Текстильщиков рассказали о движении «Волонтеры Победы 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Встреча представителей общественного движения «Волонтеры Победы» и студентов Московского экономического института, расположенного в Текстильщиках, состоялась на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— Ребятам показали презентацию движения, рассказали о деятельности его участников, их целях и задачах. Были подробно описаны предстоящие проекты. Студенты получили приглашение участвовать в волонтерском движении, — рассказал представитель пресс-службы.
Напомним, что МЭИ расположен по адресу улица Артюхиной, д. 6, корп. 1. (мю)
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