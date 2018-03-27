В начальной школе образовательного комплекса № 2072 пройдёт день открытых дверей

В подразделении начальной школы № 1 по адресу: улица Утренняя, дом 12, 31 марта пройдет День открытых дверей. Родителей и всех, кто хочет познакомиться с работой школы, ждут с 10.00 до 13.00 часов.

Школа № 2072 района Новогиреево открывает двери своих подразделений для всех, кто хочет узнать. как идет обучение и воспитание детей в современной школе. Для этого в разных подразделениях образовательного комплекса проводятся Дни открытых дверей. 31 марта такой день проведут в подразделении начальной школы № 1 на Утренней улице.

В этот день будут родители смогут поговорить с педагогами и задать специалистам любые вопросы, касающиеся организации учебно-воспитательного и образовательного процессов

Отметим, что на День открытых дверей можно прийти с ребенком— дошкольником, чтобы он тоже увидел своими глазами школу, в которой ему, возможно, предстоит учиться.