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Школьники из Рязанского приняли участие в «Субботе активиста»
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Школьники из Рязанского приняли участие в «Субботе активиста» 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Учащиеся школы №329, которая находится в Рязанском районе, приняли участие в «Субботе активиста». Об этом рассказал представитель образовательного учреждения.
— Занятие было посвящено финансовой грамотности. Ребятам рассказали о том, как правильно планировать бюджет. Также им рассказали о целях и задачах личного финансирования. Такие занятия — отличный шанс научиться самим и научить других правильно распределять свои доходы, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
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