Школьники из Рязанского приняли участие в «Субботе активиста»

Учащиеся школы №329, которая находится в Рязанском районе, приняли участие в «Субботе активиста». Об этом рассказал представитель образовательного учреждения.

— Занятие было посвящено финансовой грамотности. Ребятам рассказали о том, как правильно планировать бюджет. Также им рассказали о целях и задачах личного финансирования. Такие занятия — отличный шанс научиться самим и научить других правильно распределять свои доходы, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)