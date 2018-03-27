Спортсменки поселения Сосенское заняли третье место в соревновании по мини-футболу

Фото: Школа №2070

Ученицы образовательного комплекса «Школа №2070» поселения Сосенское заняли третье место во Всероссийском финале 13 сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Об этом 27 марта сообщили в учреждении.

— В турнире поучаствовали 12 команд, состоящих из девочек 2004-2005 годов рождения. Перед этим спортсменки прошли трехступенчатый этап квалификационных соревнований, начинающийся с внутришкольных турниров. Мероприятие состоялось на базе Дворца спорта «Олимп» в Ивантеевке . Одну из учениц нашего образовательного комплекса признали лучшим вратарем турнира, — отметил преподаватель физической культуры школы №2070 Александр Белкин

Отметим, что общероссийский проект «Мини-футбол — школу» проводится с 2011 года.