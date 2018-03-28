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Ярмарка вакансий для будущих учителей пройдет в Петрозаводске
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Ярмарка вакансий для будущих учителей пройдет в Петрозаводске 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Для участия в «Education.PRO» также приглашаются студенты, молодые педагоги, руководители образовательных организаций и представители администрации муниципалитетов.
Министерство образования Республики Карелия информирует о проведении 29 марта Ярмарки педагогических вакансий «Education.PRO» для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций. Ярмарка пройдет в молодежном иннопарке Петрозаводского государственного университета (пр. Ленина, 33, 1 этаж). Начало — в 13.00.
Будущим педагогам представят вакансии от организаций в сфере образования по Петрозаводску и Республике Карелия, специалисты ответят на вопросы о трудоустройстве и перспективах построения карьеры для молодых специалистов.
В рамках события пройдет круглый стол с участием представителей дирекций институтов ПетрГУ и образовательных организаций региона.
Министерство образования также приглашает принять участие студентов, молодых педагогов, руководителей образовательных организаций и представителей администраций муниципалитетов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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