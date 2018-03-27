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«Взносы в эндаумент-фонды надо сделать прозрачными». Предприниматели — о том, есть ли у таких фондов будущее в России
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«Взносы в эндаумент-фонды надо сделать прозрачными». Предприниматели — о том, есть ли у таких фондов будущее в России 

RB.ru 41 минуту назад
Фото: RB.ru
1. Пожертвования в эндаумент-фонды надо сделать удобнее
Артем Елмуратов, сооснователь и директор по развитию Genotek
Взносы в эндаумент-фонды я не делаю. Был бы рад помочь родному университету (МГУ им. М. В. Ломоносова), но со мной никогда не связывались представители фонда. Большинство моих однокурсников также не знают о его существовании. При этом я часто помогаю вузу: безвозмездно читаю лекции и провожу семинары для студентов.
Считаю, что взносы в эндаумент-фонды надо сделать прозрачными и удобными. Например, через приложение с легким платежом и возможностью следить за деятельностью организации.
Самый знаменитый эндаумент-фонд в мире — Фонд Нобеля — был сформирован в конце XIX века. Эндаументы американских вузов привлекают огромные средства (например, почти $14 миллиардов в MIT). В российских университетах эта история началась около 10 лет назад, а это значит, что сама идея и культура только зарождаются. Тема целевых капиталов является новой для России, но уже привлекает все больше общественного внимания. Поддержку получает даже наука. Например, был создан эндаумент-фонд по инициативе Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Центр проводит исследования, в результате которых в клиническую практику будут внедряться новые методы лечения онкобольных. Будущее у фондов есть точно. В том числе и в России.
2. Эндаументы должны преследовать практические цели
Иван Яшуков, основатель проектов Easyntation и Justfive
Я начинающий предприниматель, и пока все ресурсы направляю на обеспечение своей семьи и близких. Вопросы благотворительности очень тонкие. Здесь подойдет метафора выбросов CO₂ или влияния на экологию: каждый из нас в силах меньше выдыхать углекислого газа или меньше засорять среду. Но реальное решение проблем с экологией возможно, только если они находятся в фокусе государственной политики. Так же и с благотворительностью. Мне не очень нравится сама дискуссия на эту тему: реальные проблемы перекладывают на плечи людей, которые и так платят налоги. Бюджет, собираемый с жителей страны, явно не направлен на повышение их уровня жизни. Но при этом у них пытаются вызвать чувство вины.
Если бы потребовалось процент налогов, который я уже плачу, перечислять в эндаумент-фонд, я бы распределил так: 30% на образование, 30% на здравоохранение и 40% на инфраструктуру.
И хорошо бы бюджеты государств на оборонку перераспределить на социальную инфраструктуру, исследования, науку, космос, образование. На мой взгляд, проблемы в развитии эндаумент-фондов следующие:
Первая сложность — это название. Само слово «эндаумент» — сложное, непонятное. Я уверен, что большая часть потенциальных инвесторов просто не в курсе, что это такое.
Вторая сложность — любые инвестиции требуют умения продать идею и доказательства, что вложенные деньги принесут пользу самому инвестору. Проще говоря, цель фонда должна быть практически полезной. Если взять нашу науку, то большая ее часть живет в плоскости теорий. Зачастую наука сильно отстает от реальных проблем бизнеса и общества или же сталкивается с рядом «упрощений», которые на выходе мешают применить полученные результаты на практике.
Если обобщить, то эндаумент-фонд требует более понятного названия и методов работы с инвесторами. Например, у вуза есть идея — снизить себестоимость производства бетона в 2 раза. Далее им следует сформулировать практическую цель для инвесторов, чтобы им это было интересно и выгодно. Следующий шаг — обратиться к бизнесу: «У вас есть задачи, решив которые мы поможем вам больше заработать или сэкономить? У нас есть мозги и желание выстроить практическую часть образования под решение ваших задач. Вам это ничего не будет стоить». Правда, на мой взгляд, тут можно столкнуться с большой проблемой: многие теории и программы современного образования не могут решить задачи, стоящие перед бизнесом. Но это уже другая история.
3. Фонды позволят оптимизировать работу с выпускниками
Дмитрий Васильев, сооснователь «Карфидов Лаб»
Мы делаем взносы в эндаумент-фонды. Спустя три года после окончания «Сколтеха» мы пожертвовали миллион рублей в фонд целевого капитала института. Это отвечает основополагающим ценностям, которые прививает «Сколтех» и на которые теперь опирается наш бизнес. Многое зависит от культуры университета в целом: фонд не живет сам по себе, а является частью экосистемы. И если выпускники чувствуют заботу и внимание со стороны вуза, они непременно отблагодарят его. И наоборот: никакая эффективность работы фонда не поможет, если университет был оторван от студентов и жил своей жизнью. Как правило, инициатор пожертвования может решить, как тратить деньги: например, можно организовать ежегодную премию лучшему магистранту в рамках какой-либо номинации на доходную часть пожертвования (сейчас около 8% в год).
Будущее у таких фондов в России точно есть, просто эту идею надо развивать.
Сама культура пожертвований всегда была, это выражалось в виде материальных взносов: ремонт библиотеки, оборудование для аудитории и так далее. Фонды лишь позволяют оптимизировать работу с выпускниками и являются более гибким инструментом принятия таких пожертвований. В России такие фонды очень нужны, как и кропотливая работа на уровне университета для развития соответствующего человеческого капитала, который затем частично возвращался бы в вуз.
4. Эндаументы помогут вузам эффективнее развивать технологии
Андрей Гаража, сооснователь биомедицинской компании «Онкобокс»
Я делаю взносы. Думаю, это полезный инструмент для независимого развития социальных и образовательных проектов. Классический эндаумент в своей альма-матер позволяет поддерживать связь между выпускниками разных лет и реализовывать амбициозные проекты, на которые требуются годы и редко находится государственное финансирование. Например, можно купить оборудование для новой научной лаборатории или поддержать студентов, начинающих свои инновационные проекты в стенах родного института и нуждающихся в первых инвестициях. О российском опыте судить довольно сложно, поскольку это новое явление.
Если говорить о мировом эндаументе, то, на мой взгляд, это крайне действенный механизм. Например, профессора и студенты западных вузов благодаря таким фондам получают достойную зарплату и стипендию.
Кроме того, не стоит рассматривать эндаумент только как взнос от выпускников или друзей вуза. Это могут и должны быть взносы от бизнес-партнеров университета, заинтересованных в реализации совместных проектов, подготовке профессиональных кадров высокого уровня. То есть эндаумент учитывает текущие рыночные требования, о которых бизнес знает не понаслышке. Уверен, что будущее есть. Не так давно был запущен эндаумент-фонд МФТИ — института, в котором учился не только я, но и многие сотрудники нашей компании. Дополнительное независимое финансирование позволит МФТИ эффективнее развивать направления искусственного интеллекта и машинного обучения, а также поддержит лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики.
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