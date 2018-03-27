Льготы записи детей в первые классы будут касаться только вторых и последующих детей 

Инициатива горадминистрации Петрозаводска поддержана в Законодательном собрании Карелии.
Сегодня мэр Петрозаводска Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами прокомментировала инициативу горадминистрации о введении дополнительной льготы при записи детей в первые классы школ Петрозаводска.
Мирошник напомнила, что предлагаемые льготы будут касаться вторых и последующих детей. Эти дети должны иметь возможность учиться со своими братьями и сестрами. Льготниками чиновники предлагают сделать и педагогических работников: чтобы дети учителей при желании гарантированно могли поступить в первые классы школ, где работают их родители.
По словам Мирошник, мэрия уже не раз обращалась с таким предложением к депутатам Законодательного собрания Карелии. Инициатива однажды даже дошла до Госдумы, но была отклонена. И вот появилась новая возможность вернуться к обсуждению этого вопроса. Инициативу поддержали в Законодательном собрании, сказала мэр со ссылкой на председателя комитета по образованию Галину Гореликову. Кроме того сейчас оформляется очередная инициатива в Госдуму РФ.
По материалам: ptzgovorit.ru