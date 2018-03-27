Льготы записи детей в первые классы будут касаться только вторых и последующих детей

Инициатива горадминистрации Петрозаводска поддержана в Законодательном собрании Карелии

Сегодня мэр Петрозаводска Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами прокомментировала инициативу горадминистрации о введении дополнительной льготы при записи детей в первые классы школ Петрозаводска.

Мирошник напомнила, что предлагаемые льготы будут касаться вторых и последующих детей. Эти дети должны иметь возможность учиться со своими братьями и сестрами. Льготниками чиновники предлагают сделать и педагогических работников: чтобы дети учителей при желании гарантированно могли поступить в первые классы школ, где работают их родители.