Педагоги одной из школ Некрасовки приняли участие в окружном совещании-семинаре экспертных групп

Руководитель психолого-педагогической службы школы № 2048 И. В. Марченко и социальный педагог О. В. Шилова 22 марта приняли участие в окружном совещании-семинаре экспертных групп по профилактике негативных проявлений при МРСД.