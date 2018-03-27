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Педагоги одной из школ Некрасовки приняли участие в окружном совещании-семинаре экспертных групп
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Педагоги одной из школ Некрасовки приняли участие в окружном совещании-семинаре экспертных групп 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Руководитель психолого-педагогической службы школы № 2048 И. В. Марченко и социальный педагог О. В. Шилова 22 марта приняли участие в окружном совещании-семинаре экспертных групп по профилактике негативных проявлений при МРСД.
Мероприятие было организовано Комиссией по профилактике негативных проявлений среди обучающихся Городским экспертно— консультативным советом родительской общественности при Департаменте образования города Москвы, приуроченное к событиям предстоящего проведения чемпионата Мира по футболу 2018 года. (вт)
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