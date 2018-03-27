Первоклассники из Отрадного прошли квест-игру «Россия — великая страна»

Ученики 1 «А» и 1 «Б» классов школы № 950 в минувший понедельник, 26 марта, приняли участие в игре « Россия — великая страна». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие прошло в рамках предметной недели в начальных классах «Марафон знаний».

— Дети прошли по станциям-символам России, изучили растительный и животный мир страны, достопримечательности столицы, народы Российской Федерации, а также народные сказки. Кроме того, ребята ответили на множество вопросов. Финалом игры стало выполнение работы на макбуках — рисунок в программе ПервоЛого, посвященный России, — рассказали в администрации школы.

Награждение победителей и призеров квест-игры состоится в конце недели. (вт)