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Школьникам из Бибирева рассказали, как реализовать свой стартап
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Школьникам из Бибирева рассказали, как реализовать свой стартап 

Управа района Бибирево 56 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 8 «Б» класса школы № 953, в минувшую субботу, 24 марта, приняли участие в городском мероприятии «Финансовые и предпринимательские субботы». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, тренинг, организованный Центром финансового обеспечения столичного департамента образования проходил в Московском колледже бизнес-технологий.
— Основная задача этого тренинга — развитие компетенций будущего у школьников в сфере самозанятости, предпринимательства и бизнеса, — пояснили в администрации школы.
Так, на открытом занятии по теме «Проектное планирование в привязке к проектам участников» восьмиклассники узнали, как реализовать стартап, продвигая авторский продукт или франшизу. (вт)
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