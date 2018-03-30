Заседание Управляющего совета прошло в школе №2053 района Некрасовка

Во вторник, 27 марта, в школе № 2053 состоялось очередное заседание Управляющего совета. На нем был представлен новый член Управляющего совета — представитель родительской общественности от 7 «К» класса Светлана Пронина . Об этом говорится на сайте учреждения.

«Кроме того, членами Управляющего совета были рассмотрены вопросы ежеквартальных стимулирующих выплат сотрудникам, определения стоимости одного балла для установления стимулирующих выплат, предпрофильной и профильной подготовки учащихся старшей школы и ряд других вопросов.

В конце заседания Управляющий совет принял к сведению результаты голосования классов по выбору режима обучения. Однако вопрос о согласовании приказа о режиме обучения и учебных периодах на 2018–2019 учебный год был перенесен на следующее заседание. (вт)