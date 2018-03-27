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В Некрасовке завершается строительство школы на 1 100 мест
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В Некрасовке завершается строительство школы на 1 100 мест 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Строительство школы, расположенной в 7-м квартале района Некрасовка и рассчитанной на 1 100 учащихся, находится на завершающей стадии.
— Район активно застраивается, растет потребность в образовательных учреждениях, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. — Здание уже готово, завершаются отделочные и фасадные работы. Идет поставка и монтаж оборудования, мебели.
Ввести в эксплуатацию школу планируется уже в этом году. Также на территории района появятся еще четыре детских сада на 1 275 мест (два в 11-м квартале и по одному в 4-м и 10-м кварталах). А в 2020-2021 годах будет профинансировано строительство еще двух школ большой вместимости — в 13-м (на 1 275 учащихся) и 17-м (на 1 150 мест) кварталах.
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