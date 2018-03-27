В Саратове вузы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

У студентов высших учебных заведений Саратова начались внеплановые каникулы. Они присоединились к школьникам — в се саратовские вузы закрыты на карантин. Очные занятия отменяются с 27 марта до 2 апреля включительно. Согласно постановлению, которое утвердил главный государственный санитарный врач Саратова Николай Павлов , эта мера — необходима в профилактических целях, поскольку эпидемический порог по заболеванию гриппом и ОРВИ в регионе уже превышен на 47%. Не будет по-прежнему уроков в гимназиях, школах, лицеях. Руководство ВУЗов должно проследить, чтобы произвели в аудиториях дезинфекцию помещений. И никаких массовых культурно-спортивных мероприятий!