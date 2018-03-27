Ещё
В Саратове вузы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове вузы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ 

АиФ 2 часа назад
У студентов высших учебных заведений Саратова начались внеплановые каникулы. Они присоединились к школьникам — в се саратовские вузы закрыты на карантин. Очные занятия отменяются с 27 марта до 2 апреля включительно.
Согласно постановлению, которое утвердил главный государственный санитарный врач Саратова Николай Павлов, эта мера — необходима в профилактических целях, поскольку эпидемический порог по заболеванию гриппом и ОРВИ в регионе уже превышен на 47%.
Не будет по-прежнему уроков в гимназиях, школах, лицеях. Руководство ВУЗов должно проследить, чтобы произвели в аудиториях дезинфекцию помещений. И никаких массовых культурно-спортивных мероприятий!
АиФ: последние новости
В Саратове школы закрываются на карантин Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово Чиновники предупредили саратовцев о ночном ливне с ветром
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД35
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»486
Тулеев попросил прощения у Путина448
Трамп начал терять уважение Путина242
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева216
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение