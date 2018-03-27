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Нижегородская область подарила книги о Горьком молдавским библиотекам
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Нижегородская область подарила книги о Горьком молдавским библиотекам 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Кишеневе состоялась встреча нижегородского министра образования, науки и молодежной политики Сергея Злобина с начальником Главного управления образования АТО Гагаузия Софьей Торлак, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В ходе этой встречи для школьных библиотек АТО Гагаузии был передан комплект книг об одном из самых известных писателей ХХ века Максиме Горьком. Эта акция была подготовлена департаментом внешних связей в соответствии с планом мероприятий на 2018 — 2020 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами и приурочена к празднованию 150-летия Максима Горького.
Книги, которые отправятся в молдавские школы, выпущены при содействии правительства Нижегородской области в рамках программы финансовой поддержки регионального книгоиздания.
Кроме того, в этот день состоялось заседание межведомственной рабочей группы по отбору кандидатов из числа молдавских абитуриентов на обучение в российских вузах по квотам, утвержденным правительством РФ.
Напомним, в Нижнем Новгороде открылся II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького. ИА «В городе N» подготовило карту, где указаны все мероприятия и места их проведения.
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