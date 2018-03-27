Эксперты обсудят возможности визуализации литературного образования в школах

ЕКАТЕРИНБУРГ , 27 марта. / ТАСС /. Российские издатели и педагоги обсудят новые подходы к преподаванию русского языка и литературы в современных школах на открывшейся во вторник в Екатеринбурге конференции, организованной корпорацией «Российский учебник». Об этом сообщил ТАСС ведущий методист по русскому языку и литературе этой корпорации, кандидат филологических наук Олег Бойцов.

"Мы совместно с Уральским центром подготовки кадров проводим межрегиональную конференцию, наша цель — сотрудничество с теми партнерами, с которыми мы работаем давно, демонстрация новых методических подходов в преподавании русского языка и литературы и контакт непосредственно с методистами и учителями регионов.

Сегодня у нас день русского языка, а завтра — день литературы. У нас будет завтра ведущий автор учебников, доктор филологических наук Борис Ланин, будем говорить о новом явлении — визуализации литературного образования", — сказал он.

По словам Бойцова, в конференции принимают участие более 100 человек. «Мы понимаем, что современного ребенка усадить за текст практически невозможно, и мы говорим о том, что книга порой начинает лучше продаваться только после экранизации. Это новый взгляд на то, как… не потерять ученика читающего и приобрести ученика видящего», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что обмен мнениями и новыми идеями позволяет эффективно работать при создании методических пособий. «Это уникальная возможность нам, издателям, услышать проблемы, мнения и идеи учителей. У них же есть возможность это все высказать, получить ответы на наболевшие вопросы. Учителя помогают нам совершенствоваться с точки зрения продукции, понимать, что сегодня нужно», — подчеркнул Бойцов.

Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.