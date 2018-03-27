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Специалисты Алтайского университета прошли стажировку в Институте Пушкина
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Специалисты Алтайского университета прошли стажировку в Институте Пушкина 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Программы вуза Обручевского района интересны и востребованы не только у столичных специалистов, но и у русистов из регионов.
Обучение по программе повышения квалификации «Организационно-методические аспекты реализации образовательных программ для иностранных граждан» для представительниц Алтайского государственного университета, прошедшее в марте в форме стажировки на факультете дополнительного образования получило самую высокую оценку. Алена Горелова, начальник подготовительного отделения Алтайского университета, считает пройденное обучение необходимой мерой для улучшения своей работы. «Приобретенные знания помогут существенно улучшить организационно-методическую базу образовательного процесса на подготовительном отделении для иностранных обучающихся факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии нашего университета», — отметила Алена Горелова.
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