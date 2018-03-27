Школу СМИ запустили в ДГУНХ

Школу СМИ запустили в ДГУНХВ Дагестанском университете народного хозяйства открыли школу СМИ.

Инициатором проекта является Комитет по делам молодежи ДГУНХ. Школу открыли с целью создания пресс-центров факультетов и университета. В курс обучения будут включены встречи с профессионалами в сфере журналистики, они же будут лекторами.

Открытие школы посетили министр печати и исполняющий обязанности министра по делам молодежи.

«На открытии Школы СМИ ДГУНХ присутствовали министр печати и информации республики Дагестан Рашид Акавов и исполняющий обязанности министра по делам молодёжи республики Дагестан Камиль Саидов . Почетные гости отметили актуальность вновь запустившегося проекта, а также еще раз напомнили ребятам о том, насколько важную роль играет СМИ в современном мире», — сообщается на сайте ДГУНХ.

Руководитель молодежного центра ДГУНХ

Диана Амирханова рассказала подробнее о проекте.

«Мы сейчас запускаем пилотный проект, у нас в университете еще такого не было. В течение недели с понедельника по пятницу будет проводиться образовательный проект.

Четыре дня у нас идут лекции, мастер классы, тренинги и практические занятия, а уже в пятницу мы вручаем сертификаты, проверяем задания и благополучно отпускаем», — сообщила Диана Амирханова