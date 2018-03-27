Школу СМИ запустили в ДГУНХ 

Школу СМИ запустили в ДГУНХВ Дагестанском университете народного хозяйства открыли школу СМИ.
Инициатором проекта является Комитет по делам молодежи ДГУНХ. Школу открыли с целью создания пресс-центров факультетов и университета. В курс обучения будут включены встречи с профессионалами в сфере журналистики, они же будут лекторами.
Открытие школы посетили министр печати и исполняющий обязанности министра по делам молодежи.
«На открытии Школы СМИ ДГУНХ присутствовали министр печати и информации республики Дагестан Рашид Акавов и исполняющий обязанности министра по делам молодёжи республики Дагестан Камиль Саидов. Почетные гости отметили актуальность вновь запустившегося проекта, а также еще раз напомнили ребятам о том, насколько важную роль играет СМИ в современном мире», — сообщается на сайте ДГУНХ.
Руководитель молодежного центра ДГУНХ
Диана Амирханова рассказала подробнее о проекте.
«Мы сейчас запускаем пилотный проект, у нас в университете еще такого не было. В течение недели с понедельника по пятницу будет проводиться образовательный проект.
Четыре дня у нас идут лекции, мастер классы, тренинги и практические занятия, а уже в пятницу мы вручаем сертификаты, проверяем задания и благополучно отпускаем», — сообщила Диана Амирханова