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В РФ создадут серию мультфильмов по отечественной литературной классике
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В РФ создадут серию мультфильмов по отечественной литературной классике 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры и Министерство образования и науки РФ работают над экранизацией произведений русской литературы.
Об этом во вторник сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова на заседании в Госдуме.
"Одно из важнейших поручений для нас и для Минобрнауки: был разработан проект — он почти готов, — связанный с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников самых разных классов. Минобрнауки представило очень интересный список, он сегментирован по классам — с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый. И анимация должна быть разной, ведь понятно, что школьники растут", — сообщила Любимова.
Она также отметила положительную динамику в сфере российской анимации, сказав, что в 2013 году было выпущено 103 анимационных фильма, в 2017 уже 163, а запущено в производство — 232. «Такое увеличение происходит за счет того, что увеличивается государственная поддержка в адрес анимационных сериалов», — сказала Любимова.
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