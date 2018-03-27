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В Теплом Стане прошли открытые уроки
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В Теплом Стане прошли открытые уроки 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В школе № 1101 прошли открытые уроки для родителей первоклассников. Папы и мамы были не только зрителями, но и участниками учебного процесса.
Уроки проходили в игровой веселой форме.
«Проведение таких открытых уроков», — сообщается на сайте школы № 1101 — «является очень большим подспорьем родителям для анализа своих занятий с ребенком, выполнения домашних заданий. Сразу замечаешь свои ошибки и просчеты в процессе обучения, подготовке домашних заданий. Хотелось бы и в дальнейшем организовывать такие открытые уроки, они дают очень много информации к размышлению, несомненно, они оказывают помощь в адаптации ребенка к школе и учебному процессу».
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