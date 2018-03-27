Ещё
Во Франции вводят обязательное дошкольное образование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции вводят обязательное дошкольное образование 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Франции Эмманюэль Макрон своим указом вводит с сентября 2019 года обязательное дошкольное образование для детей старше 3 лет. Об этом он объявил на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране.
Как следует из приведенной на конференции статистики министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях. Однако общий показатель не отражает общую неоднородность охвата дошкольными учреждениями регионов страны. Так, если в Париже детские сады посещают 93% детей трехлетнего возраста, то в в заморских территориях этот показатель всего 70%.
"Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу", — цитируют французские СМИ слова своего президента. Также Макрон пообещал, что дошкольное образование «и в будущем будет оставаться важным элементом французской системы образования».
Напомним, начиная с 1989 года, маленькие французы получили право обучаться в дошкольных учреждениях вплоть до достижения ими шестилетнего возраста — начала обязательного среднего образования. Указ Макрона делает дошкольное обучение обязательным.
Российская Газета: последние новости
Россия предложила Японии открыть "зеленый коридор" для фармацевтики Студенты вузов Беларуси и России примут участие в конкурсе молодых экспертов Брата флоридского стрелка задержали на месте убийства 17 человек
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным77
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге159
НАТО приняло меры против российских дипломатов193
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово70
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову268
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение