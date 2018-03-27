Во Франции вводят обязательное дошкольное образование

Президент Франции Эмманюэль Макрон своим указом вводит с сентября 2019 года обязательное дошкольное образование для детей старше 3 лет. Об этом он объявил на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране.

Как следует из приведенной на конференции статистики министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях. Однако общий показатель не отражает общую неоднородность охвата дошкольными учреждениями регионов страны. Так, если в Париже детские сады посещают 93% детей трехлетнего возраста, то в в заморских территориях этот показатель всего 70%.

"Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу", — цитируют французские СМИ слова своего президента. Также Макрон пообещал, что дошкольное образование «и в будущем будет оставаться важным элементом французской системы образования».

Напомним, начиная с 1989 года, маленькие французы получили право обучаться в дошкольных учреждениях вплоть до достижения ими шестилетнего возраста — начала обязательного среднего образования. Указ Макрона делает дошкольное обучение обязательным.