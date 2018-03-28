Во Франции дошкольное образование станет обязательным

До сих пор отправлять или нет детишек в эти учреждения, специально для них созданные почти полтораста лет назад, было для родителей делом добровольным в отличие от начальной школы, которая обязательна для всех французов с шести лет. Как пояснил глава государства, выступив перед несколькими сотнями педагогов и чиновников министерства образования , такая мера не только повысит роль «материнских школ» в воспитании подрастающего поколения, но и будет способствовать «устранению неравенства» между разными областями и регионами страны.

О чем речь? По официальной статистике, подавляющее большинство детей во Франции от трех до шести лет пять раз в неделю посещают «материнские школы». Однако в то время как в Париже таких насчитывается 93 процента, в других местах, к примеру, на Корсике или в заморских территориях, этот показатель колеблется от 70 до 80 процентов. Более того, в социально неблагополучных кварталах как в больших городах, так и в их пригородах, где проживают выходцы из стран Северной Африки и Азии, многие дети регулярно по тем или иным причинам оказываются вне «материнских школ» или проводят там неполный день. А это значит, что они полностью или частично выпадают из структуры, которая, как считает известный французский психолог Борис Сирюльник, приобщает их к «базовым ценностям» общества, где им предстоит жить многие десятилетия. По его мнению, именно детский сад играет «основополагающую роль» в становлении на ранней стадии личностей, и является «непременным условием» для дальнейшей учебы, а также профессионального успеха в будущем.

По словам психолога, а он был одним из инициаторов нынешнего нововведения, в «материнской школе» ребята приобретают опыт общения, учатся логически размышлять, расширяются их знания об окружающем мире, устанавливаются контакты с детьми, имеющими как давние местные корни, так и с теми, родители которых не так давно оказались во Франции. В последние годы, к примеру, в ряде респектабельных округов Парижа, в частности, на западе столицы, были построены дома социального жилья для малообеспеченных. Так вот, теперь детишки, там проживающие, в обязательном порядке будут посещать тамошние «материнские школы», завязывать дружеские отношения, учиться понимать одногодок из «другого мира», а значит, воспитываться в духе толерантности и уважения ко всем культурам. Заметим, что такой опыт важен не только для Франции, но и для других стран. Россия в этом плане не исключение.

Отдельный разговор на конференции шел о подготовке кадров для детских садов. В принципе система здесь неплохо отработана. Воспитателей, как и учителей средних школ, готовят в университетах на педагогических отделениях, где для них разработана специфическая программа «материнская школа». Изучают психические особенности детей в возрасте от трех до шести лет, закономерности формирования личности ребенка и многое другое. Отныне дополнительный акцент будет сделан на развитии языковых способностей малышей, что, как здесь справедливо считают, крайне необходимо особенно для отпрысков семей, где дома порой в быту не говорят по-французски. Кстати, для тех родителей, которые не станут отправлять своих детей в «материнскую школу», предусмотрен штраф 135 евро. Это для начала, а при рецидиве им будет грозить судебное разбирательство.

Конечно же, сниженная на три года планка обязательного образования потребует дополнительных средств. Пока конкретные суммы не назывались. Однако, судя по всему, будут использованы средства министерства образования, а также бюджеты городов и регионов, которым забота о «материнских школах» во Франции была в свое время передана в рамках территориальной децентрализации.