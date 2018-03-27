ОНФ: У школьников должно быть несколько шансов сдать ЕГЭ

Эксперт рабочей группы ОНФ «Образование и Культура», директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в НСН заявила, что школьникам необходимо предоставить неоднократное право сдачи ЕГЭ.

«По результатам опроса, проведенного нами в 2017 году среди 140 тыс. школьников, выяснилось, что лишь 10% волнует проблема ЕГЭ. Из этого можно сделать вывод, что тотальной паники по поводу ЕГЭ у детей нет. Между тем, у этих 10-ти процентов есть страх по поводу того, что будет часто меняться процедура единого госэкзамена и что они не успеют подготовиться. Во-вторых, школьники беспокоятся, что у них есть всего одна попытка, чтобы состояться в жизни. С этой точки зрения мне кажется правильной инициатива, с которой в свое время выходила ОП — разрешить неоднократную сдачу ЕГЭ», — считает Половкова.

Эксперт добавила, что неоднократная сдача ЕГЭ может быть введена к 2010 году. Однако, по ее мнению, это необходимо сделать как можно раньше.

«Ребенок должен иметь возможность два-три раза в год сдать экзамен. У него не должно быть ощущения, что у него есть только одна попытка состояться в жизни», — заявила она.