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Образовательный проект «Один день в школе будущего» реализуется на Преображенке
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Образовательный проект «Один день в школе будущего» реализуется на Преображенке 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Московский центр технологической организации образования (Темоцентр) показал подросткам школу будущего.
В Темоцентре побывали ученики старших классов из Зеленограда. Для них провели уроки информатики, астрономии и виртуальной реальности. Ребята посетили мобильный планетарий Темоцентра, который демонстрируется на выставке «Техносфера современной школы», увидели траекторию солнца, посмотрели на созвездия. Урок информатики для гостей провели в Классе будущего с использованием возможностей сервисов Московской электронной школы и интерактивной обучающей системы «Скрипториум» — она помогает учителю вовлечь в урок всех учеников, так что никто не сможет отмолчаться. А затем старшеклассники вошли в виртуальную реальность, надев специальные VR-очки. Затем ребята посетили инженерный класс, где научились при помощи электронных меток задавать траекторию движения ракете и космическому спутнику.
Завершился этот насыщенный событиями день в студии Московского образовательного телеканала. Там ребята узнали, как проходит съемка телепрограмм и смогли попробовать себя в роли режиссеров.
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