Образовательный проект «Один день в школе будущего» реализуется на Преображенке

Московский центр технологической организации образования (Темоцентр) показал подросткам школу будущего.

В Темоцентре побывали ученики старших классов из Зеленограда. Для них провели уроки информатики, астрономии и виртуальной реальности. Ребята посетили мобильный планетарий Темоцентра, который демонстрируется на выставке «Техносфера современной школы», увидели траекторию солнца, посмотрели на созвездия. Урок информатики для гостей провели в Классе будущего с использованием возможностей сервисов Московской электронной школы и интерактивной обучающей системы «Скрипториум» — она помогает учителю вовлечь в урок всех учеников, так что никто не сможет отмолчаться. А затем старшеклассники вошли в виртуальную реальность, надев специальные VR-очки. Затем ребята посетили инженерный класс, где научились при помощи электронных меток задавать траекторию движения ракете и космическому спутнику.

Завершился этот насыщенный событиями день в студии Московского образовательного телеканала. Там ребята узнали, как проходит съемка телепрограмм и смогли попробовать себя в роли режиссеров.