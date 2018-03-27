ОП: ЕГЭ имеет большой социальный эффект 

ЕГЭ нельзя отменять — он имеет огромный социальный эффект. Об этом на пресс-конференции в НСН заявила первый зампредседателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы Людмила Дудова.
«Ни один студент не идет с радостью на экзамен. Это всегда стрессовая ситуация. От его формы стресс не снижается. Форма ЕГЭ существует 25 лет, за это время он претерпел серьезную трансформацию. ЕГЭ сегодня кроме формы проведения мало отличается от традиционных экзаменов. С точки зрения социальной ЕГЭ имеет огромный социальный эффект: школьники в любой точке страны могут без дополнительных финансовых затрат поступить в вуз в любой точке России», — считает она.
Дудова добавила, что ЕГЭ закрыл коррупционную составляющую при сдаче экзаменов.