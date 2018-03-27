Ещё
ОП: ЕГЭ имеет большой социальный эффект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОП: ЕГЭ имеет большой социальный эффект 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ЕГЭ нельзя отменять — он имеет огромный социальный эффект. Об этом на пресс-конференции в НСН заявила первый зампредседателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы Людмила Дудова.
«Ни один студент не идет с радостью на экзамен. Это всегда стрессовая ситуация. От его формы стресс не снижается. Форма ЕГЭ существует 25 лет, за это время он претерпел серьезную трансформацию. ЕГЭ сегодня кроме формы проведения мало отличается от традиционных экзаменов. С точки зрения социальной ЕГЭ имеет огромный социальный эффект: школьники в любой точке страны могут без дополнительных финансовых затрат поступить в вуз в любой точке России», — считает она.
Дудова добавила, что ЕГЭ закрыл коррупционную составляющую при сдаче экзаменов.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение в верхнюю и нижнюю палаты парламента законопроект об отмене ЕГЭ.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Общественная палата: Школа, а не репетиторы должны готовить ребенка к ЕГЭ Более половины учителей недовольны своей зарплатой В Чечне заявили об огромной любви к русской литературе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД35
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»486
Тулеев попросил прощения у Путина448
Трамп начал терять уважение Путина242
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева216
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение