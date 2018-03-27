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В Калининградской области обсуждают повышение квалификации учителей
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В Калининградской области обсуждают повышение квалификации учителей 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области проходит всероссийское совещание по вопросам повышения квалификации учителей. Масштабный форум разместился в курортном Светлогорске.
250 педагогов со всей страны обсуждают новые способы развития кадров в своей сфере. Согласно исследованию Минобрнауки, досконально свой предмет знают около 4 процентов российских преподавателей. И сейчас стоит задача повысить этот показатель. Как это сделать, понимание есть.
Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области:
— Основной период — это выйти на индивидуальный образовательный маршрут. То есть, чтобы учитель самостоятельно вместе с руководителем формировал свою траекторию образования. Это очень сложно сделать как детям, так и взрослым, но, когда мы сможем об этом заявить, эта задача будет выполнима.
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