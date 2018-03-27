В Калининградской области обсуждают повышение квалификации учителей

Калининградской области проходит всероссийское совещание по вопросам повышения квалификации учителей. Масштабный форум разместился в курортном Светлогорске.

250 педагогов со всей страны обсуждают новые способы развития кадров в своей сфере. Согласно исследованию Минобрнауки , досконально свой предмет знают около 4 процентов российских преподавателей. И сейчас стоит задача повысить этот показатель. Как это сделать, понимание есть.

Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области:

— Основной период — это выйти на индивидуальный образовательный маршрут. То есть, чтобы учитель самостоятельно вместе с руководителем формировал свою траекторию образования. Это очень сложно сделать как детям, так и взрослым, но, когда мы сможем об этом заявить, эта задача будет выполнима.