ВСМПО растит кадры в «Школе инженерной культуры»

С играми и театром теней.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» реализует профориентационный проект в школе №1 имени Пушкина Верхней Салды. В рамках «Школы инженерной культуры» 12-15 марта прошел второй Колтуновский фестиваль наук. Мероприятие носит имя легендарного директора учебного заведения Евгения Борисовича Колтунова, руководившего «первой» 28 лет и преподавшего физику. Именно поэтому физике и химии в ходе фестиваля отводится особое место, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Учителя и учащиеся 2-11 классов принимали участие в интеллектуальных играх, мастер-классах, лабораторных исследованиях и научных экспериментах.

Каждый из фестивальных дней был посвящен отдельной теме. В день науки и творчества школьники создавали новое на мастер-классах: рисовали с помощью песка и соли, плели косы и записывали песни в студии, расположившейся в актовом зале. В день интеллектуальных игр — в игровой форме отвечали на вопросы из области точных наук. В день физики и высоких технологий — презентовали роботов, которых собирали в течение года.

В день междисциплинарного обучения «Да будет свет!» в школе работали институты света под руководством юных профессоров. Старшеклассники рассказывали младшим товарищам о дисперсии, магниевых фотовспышках и показывали театр теней первоклассникам.

На Колтуновском фестивале каждый нашел подходящие лекцию или занятие. В следующем году он снова соберет вместе юных инженеров, исследователей и просто талантливых детей.