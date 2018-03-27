Министр образования КНР Чэнь Баошэн встретился с заместителем премьер-министра, министром образования РК

Сеул , 27 марта / Синьхуа / — Министр образования КНР Чэнь Баошэн в понедельник посетил Министерство образования Республики Корея /РК/ и провел переговоры с заместителем премьер-министра РК, министром образования Ким Сан Коном.

Чэнь Баошэн позитивно оценил результаты, достигнутые в области образовательных связей между Китаем и РК. Он призвал стороны укрепить согласование, а также содействовать сотрудничеству в политике в сфере высшего образования, профессионального обучения и физического воспитания молодежи.

Ким Сан Кон заявил, что южнокорейская сторона намерена идти навстречу китайской стороне и совместно стимулировать взаимодействие в области образования.

Во время пребывания в РК Чэнь Баошэн также посетил Университет Ханьян и Институт имени Конфуция в Сеуле. —0—