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Министр образования КНР Чэнь Баошэн встретился с заместителем премьер-министра, министром образования РК
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Министр образования КНР Чэнь Баошэн встретился с заместителем премьер-министра, министром образования РК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 27 марта /Синьхуа/ — Министр образования КНР Чэнь Баошэн в понедельник посетил Министерство образования Республики Корея /РК/ и провел переговоры с заместителем премьер-министра РК, министром образования Ким Сан Коном.
Чэнь Баошэн позитивно оценил результаты, достигнутые в области образовательных связей между Китаем и РК. Он призвал стороны укрепить согласование, а также содействовать сотрудничеству в политике в сфере высшего образования, профессионального обучения и физического воспитания молодежи.
Ким Сан Кон заявил, что южнокорейская сторона намерена идти навстречу китайской стороне и совместно стимулировать взаимодействие в области образования.
Во время пребывания в РК Чэнь Баошэн также посетил Университет Ханьян и Институт имени Конфуция в Сеуле. —0—
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