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Школьник из Нарышкино написал тренировочный ЕГЭ на 100 баллов
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Школьник из Нарышкино написал тренировочный ЕГЭ на 100 баллов 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области Орловский региональный центр оценки качества образования обнародовал результаты репетиционного ЕГЭ по математике профильного уровня.
В экзамене, который состоялся 14 марта, приняли участие участие 1872 одиннадцатиклассников. Как сообщили а ОРЦОКО, 6% школьников или 110 человек показали отличный результат. Школьники набрали от 19 до 30 первичных баллов. Работа одиннадцатиклассника из Нарышкинской средней школы № 1 соответствует стобаллам.
По мнению специалистов, результаты тренировочного экзамена помогут выпускникам выявить пробелы в знаниях и подготовится к основному этапу ЕГЭ по математике.
Сообщение Школьник из Нарышкино написал тренировочный ЕГЭ на 100 баллов появились сначала на РИА 57.
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