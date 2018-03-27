Школьник из Нарышкино написал тренировочный ЕГЭ на 100 баллов

Орловской области Орловский региональный центр оценки качества образования обнародовал результаты репетиционного ЕГЭ по математике профильного уровня.

В экзамене, который состоялся 14 марта, приняли участие участие 1872 одиннадцатиклассников. Как сообщили а ОРЦОКО, 6% школьников или 110 человек показали отличный результат. Школьники набрали от 19 до 30 первичных баллов. Работа одиннадцатиклассника из Нарышкинской средней школы № 1 соответствует стобаллам.

По мнению специалистов, результаты тренировочного экзамена помогут выпускникам выявить пробелы в знаниях и подготовится к основному этапу ЕГЭ по математике.