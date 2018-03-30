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Более 24 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по математике досрочно
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Более 24 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по математике досрочно 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 24 тысяч школьников сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике досрочно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года, 30 марта в досрочный период ЕГЭ проходят экзамены по математике базового и профильного уровней. Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тысячи участников, экзамен пройдет в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тысячи участников, для его проведения будет задействовано 92 ППЭ", — говорится в сообщении.
По данным Рособрнадзора, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.
Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 апреля.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
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