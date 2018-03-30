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Более 24 тыс. школьников сдадут ЕГЭ по математике досрочно — Рособрнадзор
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Более 24 тыс. школьников сдадут ЕГЭ по математике досрочно — Рособрнадзор 

Авторадио 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 24 тысяч школьников сдадут сегодня Единый госэкзамен по математике досрочно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Заявления на участие в нем подали около 5,7 тысячи человек. ЕГЭ по математике с 2015 года разделен на базовый и профильный уровни. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходим для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Свои результаты участники этого ЕГЭ узнают не позднее 11 апреля.
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