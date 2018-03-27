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Нюансы ЕГЭ. Эксперт расскажет выпускникам онлайн, как сдать историю
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Нюансы ЕГЭ. Эксперт расскажет выпускникам онлайн, как сдать историю 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 27 марта, с 16:00 до 17:00 по московскому времени в официальном сообществе Минобрнауки РФ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ege пройдёт онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать ЕГЭ по истории.
Проведёт её кандидат исторических наук, учитель истории высшей квалификационной категории, старший эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по истории по городу Москве, лауреат «Гранта правительства Москвы в сфере образования» 2014 года, соавтор учебников по истории России для 7-8 классов, учитель истории московской школы №1518 Инга Амосова.
Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей трансляции, — сообщает пресс-служба Минобрнауки. Кроме того, она расскажет, какие нюансы учесть при написании исторического сочинения, на что обратить внимание при выполнении заданий, связанных с анализом исторического источника, как работать с иллюстративным материалом и так далее.
Мероприятие проводят в рамках цикла онлайн-консультаций, формат которых даёт возможность получить рекомендации от опытных российских педагогов, как лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ по различным предметам, а также задать вопросы эксперту в режиме реального времени. Записи консультаций по русскому языку, математике (профильный уровень), обществознанию можно посмотреть в официальном сообществе Минобрнауки России «ВКонтакте».
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