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Ученики Школы № 1532 успешно выступили в танцевальном конкурсе
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Ученики Школы № 1532 успешно выступили в танцевальном конкурсе 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Ансамбль «Магнит» из школы № 1532 стал Лауреатом 1 степени в номинации современный танец и Лауреатом 3 степени в номинации эстрадный танец Международного конкурса-фестиваля «Московское время».
Международный конкурс-фестиваль «Московское время» проводится при поддержке Общественного фестивального движения «Дети России» и Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества.
В составе жюри фестиваля присутствовали профессионалы в своем деле — хореографы, режиссеры, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, заслуженные деятели искусств России.
Конкуренция среди участников была очень высокой, но наши ребята не подкачали, справились с волнением и достойно выступили.
Поздравляем!
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