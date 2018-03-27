Ученики Школы № 1532 успешно выступили в танцевальном конкурсе

Ансамбль «Магнит» из школы № 1532 стал Лауреатом 1 степени в номинации современный танец и Лауреатом 3 степени в номинации эстрадный танец Международного конкурса-фестиваля «Московское время».

Международный конкурс-фестиваль «Московское время» проводится при поддержке Общественного фестивального движения «Дети России» и Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества.

В составе жюри фестиваля присутствовали профессионалы в своем деле — хореографы, режиссеры, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, заслуженные деятели искусств России

Конкуренция среди участников была очень высокой, но наши ребята не подкачали, справились с волнением и достойно выступили.

Поздравляем!