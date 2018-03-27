День уроков по безопасности в китайских школах

Пекин, 26 марта / Синьхуа / — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю

Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.

Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.

Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.

Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.

Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.

Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.