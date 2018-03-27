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День уроков по безопасности в китайских школах
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День уроков по безопасности в китайских школах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
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