День уроков по безопасности в китайских школах 

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — День уроков по безопасности прошел сегодня в начальных и средних школах по всему Китаю.
Разнообразные теоретические и практические занятия были нацелены на то, чтобы привить ребятам набор знаний и умений, необходимых для безопасной жизни.