Какой учебник выбрать: электронный или бумажный

Родители опасаются, что дети испортят зрение

По данным корпорации «Российский учебник», в нашей стране уже более

1 млн школьников пользуются электронными учебниками. Решение о массовом использовании учебных пособий нового формата принимает школа, а сами учебники доступны ученикам из разных регионов России , достаточно скачать их на планшет или другой носитель. Есть два пилотных региона — это Астраханская и Тамбовская области, где уже практически все перешли на электронную форму обучения. Смогут ли со временем цифровые носители полностью заменить бумажные и есть ли польза детям от перехода на современные технологии, разбирался наш корреспондент.

Разработчики электронных учебников утверждают, что они не ставят целью заменить бумажные, а предполагают лишь облегчить жизнь учащимся. Электронный учебник обойдется школьникам гораздо дешевле — его достаточно скачать один раз и пользоваться долгие годы, в то время как бумажные учебники быстро приходят в негодность. Особенно в восторге от новых технологий учителя иностранных языков, так как теперь в электронном учебнике можно прослушивать аудиозаписи. Им вторят учителя физики — подача материала в электронных версиях в виде квестов, тестирования и наличие дополнительных интерактивных приложений способны вызвать интерес даже у самого заядлого двоечника. Есть и другие плюсы.

— Школьники, особенно в начальной школе, носят тяжелые портфели, — говорит учитель начальных классов одной из подмосковных школ Антонина Костякова. — А электронные носители умещаются в одном планшете — там учебники по всем предметам.

Мнения учителей разделились.

— Ребенок с электронного носителя информацию усваивает гораздо хуже, — говорит Елена Серова — учитель алгебры астраханской школы, где уже ввели электронные учебники. — Школьнику труднее сосредоточиться. Кроме того, если такой школьник забыл дома планшет, он все уроки сидит без дела. Ведь весь материал находился в этом электронном устройстве. Дети могут разбить дорогой гаджет или вылить на него воду. И тогда родителям придется покупать новый электронный носитель. Ну и главный минус — вред для глаз. В классе уже первых и вторых парт не хватает, чтобы рассадить детей с плохим зрением.

Так ли опасно пользоваться гаджетами для зрения, мы спросили у детского врача-офтальмолога, ассистента кафедры офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Любови Амханицкой.

— Электронные носители создают для глаз ребенка большую нагрузку, чем бумажные. Во-первых, это связано с тем, что экран любых мониторов состоит из пикселей, на которых постоянно фокусируется глаз, совершая микродвижения. В результате глазные мышцы утомляются. Кроме того, контрастность и яркость электронных дисплеев отличается от реальных оттенков. Таких «подтянутых» цветов нет в природе, поэтому для глаза они непривычны. Это требует более тщательной и длительной обработки таких сигналов в зрительных путях и в затылочной коре головного мозга. В-третьих, при длительном чтении электронных книг человек почти не моргает и фиксирует взгляд на одном близком от глаз расстоянии, что вызывает спазм внутренних глазных мышц и иссушение глазной поверхности. Отсюда неприятные симптомы рези и покраснения глаз.

Согласно Федеральным клиническим офтальмологическим нормам, ребенок в 8–11 лет безопасно за компьютером может проводить всего 15 минут, в 12–13 лет — 20 минут, в 14–15 лет — 25 минут, в 16–17 лет — 30 минут.

Приверженцы внедрения современных электронных систем в школах на это возражают, мол, есть СанПиН, где прописано, сколько ребенок должен в день использовать электронные носители: «С бумажным учебником мы ведь тоже не весь урок работаем, 15 минут достаточно для чтения, а остальное время идет проверка домашнего задания или, например, устная работа». Однако некоторые учителя признаются, что не всегда следуют инструкциям. Бывает и так, что, увлекшись темой урока, ребята читают учебник дольше или просто забывают выключать электронные носители.

— Это о еще одно издевательство над детьми! Домашнее задание в электронной школе занимает уйму времени, — говорит мама третьеклассника Ольга Сидорова . — Кто будет оплачивать посещения офтальмологов после 3–4-часового его выполнения ежедневно? Дети и так сидят постоянно в гаджетах, смотрят телевизор, а тут еще и электронные учебники.

Современные реалии приучили взрослых, что детей без гаджетов не бывает. Некоторые мамы-папы полагают, что, если ребенок не будет пользоваться электронными носителями, он отстанет от сверстников и впоследствии останется невостребованным на рынке труда. Предостережения врачей уже не могут повлиять на внедрение электронных систем, в том числе и учебников, в нашу жизнь. Родители могут проконтролировать время, проведенное за чтением электронного учебника дома, а в школе этот процесс зависит от педагогов. Хотелось бы надеяться, что останется право выбора, пользоваться новейшими технологиями или по старинке штудировать бумажный учебник. Если внедрение электронных учебников не станет обязаловкой, оно сможет оказаться приятным бонусом.