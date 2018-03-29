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В Госдуме задумались о запрете решеток на окнах школ
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В Госдуме задумались о запрете решеток на окнах школ 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Депутаты намерены запросить в правительстве информацию о возможностях введения таких ограничений. Многие эскперты считают: полностью отказываться от решеток нельзя, но они должны легко открываться или быть съемными. Об этом заявила агентству ТАСС глава Ассоциации родительских комитетов России Ольга Леткова:
«Решетки на окнах в школах выполняют свою роль защиты от каких-то посторонних людей в школе: летом, мало ли, окно может быть открыто — может проникнуть посторонний человек. Для этого применяются сегодня решетки, но то, что эти же решетки могут служить и негативную роль, опасную, если вдруг действительно в школе какое-то возгорание — это тоже имеет место быть. Поэтому здесь палка о двух концах. Наверное, если решетки и применять в школе, то должны быть съемными и легко открываться, для того чтобы дети могли вовремя эвакуироваться, тем более, можно представить себе, как тяжело будет эвакуироваться детям, учитывая, что сейчас во всех школах поставлены турникеты — через турникеты так быстро не пройдешь».
В нормативах от 1989 года подобный запрет существовал, но он касался только установки несъемных решеток. Затем приказом Минобрнауки эти правила перестали применяться.
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