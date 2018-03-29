Детские зоны перенесут на первый этаж торговых центров 

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что детские зоны в торговых центрах необходимо размещать только на первом этаже. Об этом сообщает «Русская планета».
"Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит?", — задался вопросами депутат.
По словам Пискарева, данный вопрос станет предметом серьезного разбирательства и обсуждения со специалистами. Он также подчеркнул, что проработка правок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове, а также проверок торговых центров.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.