Детские зоны перенесут на первый этаж торговых центров

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что детские зоны в торговых центрах необходимо размещать только на первом этаже. Об этом сообщает «Русская планета».

"Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит?", — задался вопросами депутат.

По словам Пискарева, данный вопрос станет предметом серьезного разбирательства и обсуждения со специалистами. Он также подчеркнул, что проработка правок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове , а также проверок торговых центров.