Соглашение РФ с Южной Осетией о взаимном признании дипломов ратифицировано

Положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего, среднего общего и профессионального, а также высшего образования. Обладателям указанного образования предоставляются права для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств. Помимо документов об образовании или квалификации будут в силе нотариально заверенные копии и переводы.