Соглашение РФ с Южной Осетией о взаимном признании дипломов ратифицировано 

Россия будет признавать дипломы, полученные в учреждениях образования Южной Осетии (и наоборот). Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о взаимном признании образования и квалификации.
Положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего, среднего общего и профессионального, а также высшего образования. Обладателям указанного образования предоставляются права для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств. Помимо документов об образовании или квалификации будут в силе нотариально заверенные копии и переводы.
Соглашение было подписано в Москве в апреле 2017 года и направлено на развитие отношений в сфере образования и науки.