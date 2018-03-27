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Бесплатный автобус довезёт учеников в соседний посёлок
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Бесплатный автобус довезёт учеников в соседний посёлок 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Детей бесплатно отвезут в школу в другой муниципальный район или городской округ, если в родной деревне или посёлке им не смогли предоставить место в школе. Организовать это должны будут власти того населённого пункта, на территории которого живёт ребёнок, если примут соответствующий правительственный законопроект.
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании 26 марта. Поправка призвана решить раз и навсегда вопрос, какая сторона оплачивает проезд детей, если им приходится учиться в соседнем районе, чтобы не возникало споров между муниципалитетами.
«Конституционный суд постановил, что обязанность по организации перевозки детей должны возлагаться на тот муниципальный район, где школы недоступны», — рассказал замминистр образования и науки Павел Зенькович.
Доступность транспорта смогут обеспечить двумя способами — или предоставить ученикам автобус, или выплачивать субсидии на проезд общим транспортом при условии, что дети смогут добраться на нём до школы за полчаса и не ждать автобус или электричку после окончания занятий.
Сейчас Законом «Об образовании Российской Федерации» тоже предусмотрен бесплатный транспорт до школы, если добираться до неё ученикам проблематично, но это касается только дороги до образовательной организации, расположенной в муниципальном районе, где дети живут. Обязанность довезти учащихся до школы и обратно лежит на её учредителе — им может выступать государство, регионы, муниципалитеты и негосударственные организации как коммерческие, так и некоммерческие.
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