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Ученики подмосковной школы искусств победили в международном конкурсе
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Ученики подмосковной школы искусств победили в международном конкурсе 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Триумфаторами стали восемь учеников детской школы искусств из Котельников.
Восемь учащихся детской школы искусств имени В. К. Андреева городского округа Котельники стали лауреатами и дипломантами международного конкурса-фестиваля «Колыбель России». Он проходил в Москве с 22 по 25 марта. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на директора заведения Ольгу Кочеткову. По итогам фестиваля были определены победители в номинациях: «хореография», «инструментальный жанр», «театр моды», «оригинальный жанр», «театральный жанр».
"Восемь наших учеников стали лауреатами, а также дипломантом первой степени международного конкурса, который проходил в Москве. Ребята выступали как сольно, так и в дуэтах. Они исполняли произведения Вивальди, Грига, Баха, Гершвина, Косенко и других", — сообщила Ольга Кочеткова.
Также она отметила, что учащиеся школы искусств из Котельников стали лауреатами еще двух музыкальных конкурсов, которые состоялись в выходные. Юных музыкантов поздравила Ирина Польникова, глава Котельников.
"Ученики детской школы искусств продолжают радовать нас творческими успехами и высокими достижениями. Мы гордимся вами! Желаю дальнейшего развития, вдохновения, покорения новых высот. Отдельно благодарна педагогам, которые готовят ребят к конкурсам различного уровня", — сказала Ирина Польникова.
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