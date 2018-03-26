Собянин: в Москве задан тренд на реальное снижение коммунальных тарифов 

Выступая на церемонии открытия Высшей школы тарифного регулирования при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, столичный градоначальник отметил, что за последние восемь лет сопоставимые тарифы на коммунальные, жилищные услуги снизились на 12 процентов. По словам мэра, открытие в Москве Высшей школы тарифного регулирования будет способствовать улучшению контроля за размером тарифов. В 2018 году учиться в высшей школе будут более 820 человек, в том числе более 500 работников сфер энергетики.