Грымов будет возить школьников из районов области в музеи Орла

Учащихся школ из районов Орловской области начали на регулярной основе возить в Орёл для посещения учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 26 марта, в Музей писателей-орловцев привезли учащихся учебных заведений из Орловского района. Советник врио губернатора Юрий Грымов встретил детей в музее. Он отметил, что разработаны специальные программы для посещения школьниками спектаклей и других культурных мероприятий.

В перспективе планируется организация выездов актёров в районы и показы фильмов-номинантов кинофестивалей. Грымов считает, что выездные встречи в учреждениях культуры должны проходить как минимум еженедельно.

В пресс-службе отметили, что перед экскурсией по музею режиссёр провёл встречу с детьми на которой они могли задать свои вопросы режиссёру. Затем для детей провели лекцию, посвященная охоте в жизни и творчестве Ивана Тургенева.