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Грымов будет возить школьников из районов области в музеи Орла
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Грымов будет возить школьников из районов области в музеи Орла 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Учащихся школ из районов Орловской области начали на регулярной основе возить в Орёл для посещения учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 26 марта, в Музей писателей-орловцев привезли учащихся учебных заведений из Орловского района. Советник врио губернатора Юрий Грымов встретил детей в музее. Он отметил, что разработаны специальные программы для посещения школьниками спектаклей и других культурных мероприятий.
В перспективе планируется организация выездов актёров в районы и показы фильмов-номинантов кинофестивалей. Грымов считает, что выездные встречи в учреждениях культуры должны проходить как минимум еженедельно.
В пресс-службе отметили, что перед экскурсией по музею режиссёр провёл встречу с детьми на которой они могли задать свои вопросы режиссёру. Затем для детей провели лекцию, посвященная охоте в жизни и творчестве Ивана Тургенева.
Сообщение Грымов будет возить школьников из районов области в музеи Орла появились сначала на РИА 57.
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