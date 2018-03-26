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День карьеры устроят в Тимирязевской академии
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День карьеры устроят в Тимирязевской академии 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Акцию «День карьеры в Тимирязевке» проведут 3 апреля. Студенты и выпускники главного аграрного вуза страны смогут приобрести опыт общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и перспективах профессиональной карьеры. Об этом рассказала представитель Тимирязевской академии Ирина Батуева.
— Работодатели получат возможность презентовать свою компанию, пообщаться со студентами и выпускниками по вопросам производственной практики и трудоустройства, договориться о сотрудничестве с выпускающими кафедрами, разместить сведения о своей компании в информационном справочнике, — отметила Батуева.
Начало в 10.00. Акция пройдет в Центральной научной библиотеке имени Железнова по адресу Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. (мю)
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