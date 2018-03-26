Занятия для будущих первоклашек организуют в школе на Планетной улице

Специалисты школы № 1575 пригласили будущих первоклассников в группы социальной адаптации. Подготовиться к учебе за партой детям пяти-семи лет помогут в отделении, расположенном по адресу ул. Планетная, д. 23. Об этом рассказала директор школы Ирина Боброва.

— Занятия в группах адаптации «Знайка» обеспечивают ребенку плавный, беспроблемный переход с одной ступени образования на другую. У нас имеется прекрасная материально-техническая база. В школе работают высококвалифицированные, опытные учителя, — поделилась Боброва.

Она пояснила, что занятия проводятся по программам, схожими со школьными. Они помогают ребенку подготовиться к новой для него роли в обществе — роли ученика.

Предварительная запись в группы социальной адаптации дошкольников «Знайка» производится по телефону 8 (495) 614-50-00 (понедельник — пятница с 12.00 до 16.00). Занятия будут проходить с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года. (мю)