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Занятия для будущих первоклашек организуют в школе на Планетной улице
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Занятия для будущих первоклашек организуют в школе на Планетной улице 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Специалисты школы № 1575 пригласили будущих первоклассников в группы социальной адаптации. Подготовиться к учебе за партой детям пяти-семи лет помогут в отделении, расположенном по адресу ул. Планетная, д. 23. Об этом рассказала директор школы Ирина Боброва.
— Занятия в группах адаптации «Знайка» обеспечивают ребенку плавный, беспроблемный переход с одной ступени образования на другую. У нас имеется прекрасная материально-техническая база. В школе работают высококвалифицированные, опытные учителя, — поделилась Боброва.
Она пояснила, что занятия проводятся по программам, схожими со школьными. Они помогают ребенку подготовиться к новой для него роли в обществе — роли ученика.
Предварительная запись в группы социальной адаптации дошкольников «Знайка» производится по телефону 8 (495) 614-50-00 (понедельник — пятница с 12.00 до 16.00). Занятия будут проходить с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года. (мю)
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