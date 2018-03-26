Школьники их Хорошевки встретились с поэтом Владимиром Орсо

В преддверии недели детской книги, в рамках сетевого сотрудничества библиотеки школы № 1288 и детской библиотеки 33 им. Фурманова, на минувшей неделе для учащихся 2 класса была организована встреча с поэтом Владимиром Орсо.

— Ребята оказались в этой библиотеке впервые. Они познакомились с сотрудниками библиотеки, прошлись по залам, посмотрели тематические выставки. Затем их ждала встреча с поэтом Владимиром Орсо, — рассказал представитель школы.

Беседа получилась интересной и познавательной. Поэт познакомил ребят со своей книжкой «Азбука диковинных зверей для взрослых и детей», из которой они узнали о самых необыкновенных животных нашей планеты. (то)