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Школьники их Хорошевки встретились с поэтом Владимиром Орсо
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Школьники их Хорошевки встретились с поэтом Владимиром Орсо 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В преддверии недели детской книги, в рамках сетевого сотрудничества библиотеки школы № 1288 и детской библиотеки 33 им. Фурманова, на минувшей неделе для учащихся 2 класса была организована встреча с поэтом Владимиром Орсо.
— Ребята оказались в этой библиотеке впервые. Они познакомились с сотрудниками библиотеки, прошлись по залам, посмотрели тематические выставки. Затем их ждала встреча с поэтом Владимиром Орсо, — рассказал представитель школы.
Беседа получилась интересной и познавательной. Поэт познакомил ребят со своей книжкой «Азбука диковинных зверей для взрослых и детей», из которой они узнали о самых необыкновенных животных нашей планеты. (то)
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