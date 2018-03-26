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Старшеклассники школы №429 посетили профориентационный мастер-класс
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Старшеклассники школы №429 посетили профориентационный мастер-класс 

Управа района Соколиная гора 48 минут назад
Детский технопарк Центра развития инжиниринга Московского Политехнического университета презентацию и мастер-класс в рамках профориентационного урока для старшеклассников из Соколиной горы.
— В рамках мероприятия наши ученики узнали обо всех направлениях обучения в высшем учебном заведении, а также приняли участие в сборке образовательного конструктора EDUCAR, — сообщили в школе №429 «Соколиная гора». — На базе этого образовательного конструктора выстроена целая образовательная программа «Введение в автомобилестроение».
Помимо этого, старшеклассники Соколиной горы смогли прослушать лекцию в формате VR и ответить на тестовые вопросы для закрепления знаний. По итогам тестирования практически все участники занятия получили оценки «отлично».
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
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