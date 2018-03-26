Ещё
В школе №1945 прошёл городской этап праздника «Я умею плавать!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Грозном горит многоэтажный дом
В Грозном горит многоэтажный дом

В школе №1945 прошёл городской этап праздника «Я умею плавать!» 

Вестник Бутова 59 минут назад
Фото: Вестник Бутова
На улицах ещё лежит снег, а пловцы… как ни в чём не бывало ныряют в бассейн. В субботу, 24 марта, был проведён городской этап водно-спортивного праздника «Я умею плавать!».
В этот день в школе №1945 собрались 23 сильнейшие команды, представлявших дошкольные отделения столичных школ. Московские пловцы-дошкольники вышли на старт, чтобы продемонстрировать своё умение преодолевать дистанцию 25 метров четырьмя стилями и померяться силами в эстафете «4 по 25 метров».
За Юго-Западный округ выступали команды бутовской школы №1945 и школы №1355 под руководством инструкторов по плаванию Натальи Аношкиной, Людмилы Пименовой и Натальи Красковской.
Открывала праздник спортивная семья Кижваткиных, чьи дети в возрасте трёх, пяти и восьми лет с лёгкостью проплыли дистанцию 25 метров. Все они — подопечные тренера Марины Ланцовой.
В день городского этапа праздника все наши бутовские пловцы показали великолепную спортивную подготовку.
Мо-лод-цы!
Вестник Бутова: последние новости
Школа №2114 набирает ребят в специализированные 5-е классы Бутовчан вновь соберёт «Школа безопасности» Первый весенний звездопад жители Москвы увидят в ночь на 23 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы298
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»115
В МИД РФ отреагировали на решение Запада359
Мировые державы объявили доллару бойкот61
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар92
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение