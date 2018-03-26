В школе №1945 прошёл городской этап праздника «Я умею плавать!»

На улицах ещё лежит снег, а пловцы… как ни в чём не бывало ныряют в бассейн. В субботу, 24 марта, был проведён городской этап водно-спортивного праздника «Я умею плавать!».

В этот день в школе №1945 собрались 23 сильнейшие команды, представлявших дошкольные отделения столичных школ. Московские пловцы-дошкольники вышли на старт, чтобы продемонстрировать своё умение преодолевать дистанцию 25 метров четырьмя стилями и померяться силами в эстафете «4 по 25 метров».

За Юго-Западный округ выступали команды бутовской школы №1945 и школы №1355 под руководством инструкторов по плаванию Натальи Аношкиной, Людмилы Пименовой и Натальи Красковской.

Открывала праздник спортивная семья Кижваткиных, чьи дети в возрасте трёх, пяти и восьми лет с лёгкостью проплыли дистанцию 25 метров. Все они — подопечные тренера Марины Ланцовой.

В день городского этапа праздника все наши бутовские пловцы показали великолепную спортивную подготовку.

Мо-лод-цы!