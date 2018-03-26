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Ученики из школы №1231 посетили Московский педагогический государственный университет
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Ученики из школы №1231 посетили Московский педагогический государственный университет 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Десятиклассники из образовательного комплекса №1231 посетили 25 марта Институт физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета.
— Школьники послушали лекцию научного сотрудника Андрея Наумова «Новые материалы и инструменты фотоники». Дети узнали много нового из сферы физики, познакомились с видами оптических исследований. Для учеников это была очень познавательная экскурсия, — рассказала заместитель директора школы №1231 Татьяна Алимова.
Добавим, что мероприятие организовали в рамках проекта «Университетские субботы». Благодаря этой образовательной программе, школьники могут слушать лекции в стенах высших учебных заведений.
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