Ученики из школы №1231 посетили Московский педагогический государственный университет

Десятиклассники из образовательного комплекса №1231 посетили 25 марта Институт физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета.

— Школьники послушали лекцию научного сотрудника Андрея Наумова «Новые материалы и инструменты фотоники». Дети узнали много нового из сферы физики, познакомились с видами оптических исследований. Для учеников это была очень познавательная экскурсия, — рассказала заместитель директора школы №1231 Татьяна Алимова.

Добавим, что мероприятие организовали в рамках проекта «Университетские субботы». Благодаря этой образовательной программе, школьники могут слушать лекции в стенах высших учебных заведений.