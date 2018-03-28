Ещё
Десятиклассники школы №1231 посетили Московский педагогический государственный университет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десятиклассники школы №1231 посетили Московский педагогический государственный университет 

Управа района Арбат города Москвы 28 марта 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Ученики десятых классов школы №1231 побывали 25 марта в Институте физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета.
По словам Татьяны Алимовой, заместителя директора школы №1231, дети узнали много новой информации из сферы физики на лекции научного сотрудника Андрея Наумова «Новые материалы и инструменты фотоники».
Познавательная экскурсия состоялась в рамках проекта «Университетские субботы», который стартовал в 2013 году. В рамках программы ученики или студенты колледжа могут свободно посещать мастер-классы во всех высших учебных заведений города Москвы.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Более тысячи человек досрочно сдали Единый государственный экзамен по химии и истории Представители около 300 школ столицы поучаствуют в финале Всероссийской олимпиады Налоговая служба напоминает о необходимости уплатить физическим лицам до 1 декабря 2016 года имущественные налоги
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена531
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»177
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию611
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги134
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение