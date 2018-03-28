Десятиклассники школы №1231 посетили Московский педагогический государственный университет 

Ученики десятых классов школы №1231 побывали 25 марта в Институте физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета.
По словам Татьяны Алимовой, заместителя директора школы №1231, дети узнали много новой информации из сферы физики на лекции научного сотрудника Андрея Наумова «Новые материалы и инструменты фотоники».
Познавательная экскурсия состоялась в рамках проекта «Университетские субботы», который стартовал в 2013 году. В рамках программы ученики или студенты колледжа могут свободно посещать мастер-классы во всех высших учебных заведений города Москвы.