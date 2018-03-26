Минобрнауки и Минтруд России рассмотрят предложение «ЕР» о праве педагогов-психологов на досрочную пенсию

«Я получила положительный ответ на мое предложение рассмотреть вопрос о восстановлении прав и законных интересов всех педагогов-психологов в получении досрочной пенсии. В своем ответе Минобрнауки признало актуальность этого вопроса и выразило готовность совместно с Минтрудом проработать его. Учитывая, что решение этого вопроса, возможно, повлечет необходимость дополнительных бюджетных затрат, требуются также детальная проработка и обсуждение в экспертном профессиональном сообществе», — приводятся в сообщении слова члена президиума генерального совета партии «Единая Россия», координатора партийного проекта «Новая школа» Алены Аршиновой

По словам парламентария, учитывая серию инцидентов с нападениями в школах, а также предложение Минобрнауки России о создании психологических служб в школах, необходимо актуализировать вопрос трудовой мотивации педагогов-психологов, в том числе в части предоставления им права на досрочную пенсию, которое имеют сейчас другие педагоги. «Это важный вопрос для многих российских педагогов, ведь права на досрочную пенсию также лишены педагоги дополнительного образования, педагоги-инструкторы по физкультуре и еще ряд категорий педработников», — добавила координатор партпроекта.

В конце февраля 2018 г. А. Аршинова направила официальные обращения на имя вице-премьера РФ Ольги Голодец , министра труда и социального развития РФ Максима Топилина и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с предложением включить педагогов-психологов, работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, в перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию.

В настоящее время педагоги-психологи, проработавшие 25 лет в детском саду, не входят в перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Согласно постановлениям правительства РФ такое право имеют лишь те педагоги-психологи, которые проработали в узкоспециализированных образовательных учреждениях определенных типов.

Улан-Удэ 19 января произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор». По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали семь человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

Кроме того, 15 января в пермской школе в результате поножовщины пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы проникли в учебное заведение и нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.