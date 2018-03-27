Минобрнауки и Минтруд рассмотрят вопрос о предоставлении досрочных пенсий школьным психологам

«Минобрнауки и Минтруд РФ выразили готовность рассмотреть предложение «Единой России» о предоставлении педагогам-психологам права нa досрочную пенсию», — сообщили в пресс-службе партии со ссылкой нa координатора партийного проекта «Новая школа», депутата Алёну Аршинову

«Я получила положительный ответ нa мое предложение рассмотреть вопрос о восстановлении прав и законных интересов всех педагогов-психологов в получении досрочной пенсии. В своем ответе министерство образования признало актуальность этого вопроса и выразило готовность совместно с Минтрудом проработать его», — цитирует пресс-служба слова Аршиновой.

Депутат отметила, что решение этого вопроса, возможно, повлечет необходимость дополнительных бюджетных затрат, а также детальной проработки и обсуждения в экспертном профессиональном сообществе.

Как уточняет пресс-служба «Единой России», вопрос о льготах психологам в сфере образования стал особенно актуальным в связи с серией недавних трагедий в российских школах, требующих заинтересованности психологов в проблемах детей.

На данный момент право на досрочную пенсию имеют лишь те педагоги-психологи, которые проработали в узкоспециализированных образовательных учреждениях определенных типов: для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся с отклонениями в развитии, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и в учреждениях социального обслуживания, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, закон «О страховых пенсиях» определил, что право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют все лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от возраста.